Serie A1 Tigotà, al via la corsa allo Scudetto: programma e diretta tv dei quarti di finale

Ha finalmente inizio la corsa allo Scudetto con i Play Off della Serie A1 Tigotà trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster, (Vb.tv.)

Le prime otto squadre classificate si sfideranno per il titolo di Campione d’Italia e vedranno come protagoniste: Prosecco Doc Imoco Conegliano, Aeroitalia Smi Roma, Igor Gorgonzola Novara, Reale Mutua Fenera Chieri, Savino Del Bene Scandicci, Megabox Ond. Savio Vallefoglia, Allianz Vero Volley Milano, Wash4Green Pinerolo.

Si inizia con i quarti di finale mercoledì 27 marzo alle 19.30 con l’ancora imbattuta Prosecco Doc Imoco Conegliano che, in cerca della 27° vittoria consecutiva, sfiderà Aeroitalia Smi Roma la quale da neopromossa riporta la città di Roma ai Playoff dopo 26 anni. Si continua poi alle 20.30 con Igor Gorgonzola Novara contro Reale Mutua Fenera Chieri e con Savino Del Bene Scandicci che sfiderà Megabox Ond. Savio Vallefoglia a Firenze. Entrambi i match verranno trasmessi in esclusiva live e on-demand su VBTV. Chiude la prima giornata Allianz Vero Volley Milano che dovrà affrontare proprio nella città meneghina Wash4Green Pinerolo.

I Quarti e le Semifinali verranno giocati con la formula delle 2 partite vinte su 3, ovvero le squadre che vincono almeno due partite passeranno il turno. La Finale si giocherà invece al meglio delle 5 gare.

Tutti i match del Campionato della Serie A1 Tigotà sono sempre disponibili in diretta e on demand su VBTV (Vb.tv.).

Questo il primo calendario delle competizioni:

Date Quarti di Finale: 27, 30, 31 marzo, 3, 4 aprile 2024

Date Semifinali: 6, 7, 10, 13, 14 aprile 2024

Date Finali: 17, 20, 24, 27, 30 aprile 2024

Le partite di mercoledì 27 marzo

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Aeroitalia Smi Roma

In diretta dal Palaverde – Villorba ore 19.30

Telecronaca: Giacomo Magnani

In diretta dal Palaverde – Villorba ore 19.30 Telecronaca: Giacomo Magnani Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri

In diretta dal Pala Igor Gorgonzola – Novara ore 20.30

Telecronaca: Marco Arcari

In esclusiva su VBTV

In diretta dal Pala Igor Gorgonzola – Novara ore 20.30 Telecronaca: Marco Arcari In esclusiva su VBTV Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

In diretta da Palazzo Wanny – Firenze ore 20.30

Telecronaca: Stefano Del Corona

In esclusiva su VBTV

In diretta da Palazzo Wanny – Firenze ore 20.30 Telecronaca: Stefano Del Corona In esclusiva su VBTV Allianz Vero Volley Milano – Wash4Green Pinerolo

In diretta dall’ Allianz Cloud – Milano ore 20.30

Telecronaca: Rudy Palermo