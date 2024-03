Serie A1 volley, le partite della 22ª Giornata: date, orari e diretta tv

SportFair

Weekend ricco di emozioni per il Campionato di Serie A1 Tigotà. Sabato 2 marzo, occhi puntati sulla partita tra Volley Bergamo 1991 contro Wash4Green Pinerolo, e da non perdere anche l’incontro in esclusiva live e on-demand su VBTV tra TrasportiPesanti Casalmaggiore e Prosecco Doc Imoco Conegliano, con quest’ultima squadra che guida la classifica e finora non ha subito sconfitte nella stagione.

Domenica le squadre scenderanno in campo eccezionalmente alle ore 12:00 e terranno gli appassionati di pallavolo incollati agli schermi fino alle ore 19:30. In particolare, segnaliamo il match tra Honda Olivero S.Bernardo Cuneo contro Uyba Volley Busto Arsizio, con entrambe le squadre determinate a guadagnare punti cruciali per la classifica.

Date e orari dei match della 22ª Giornata di Serie A1 di Pallavolo femminile

Sabato 2 marzo

Ore 20:30

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Ore 21:00

Volley Bergamo 1991 – Wash4Green Pinerolo

Domenica 3 marzo

Ore 12:00

Allianz Vero Volley Milano-Aeroitalia Smi Roma

Ore 15:00

Reale Mutua Fenera Chieri ‘76-Savino Del Bene Scandicci

Ore 17:00

Il Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Itas Trentino

Ore 19:30

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Uyba Volley Busto Arsizio

Dove vedere la Serie A1 di pallavolo femminile in tv

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster (Vb.tv.)