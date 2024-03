Sci, Mikaela Shiffrin show a Saalbach: fa 97 in carriera e 60 in speciale

SportFair

E’ arrivata la vittoria numero 97 in carriera e numero 60 in speciale per Mikaela Shiffrin: l’americana si è imposta in 1.53.22 a Saalbach nell’ultimo slalom speciale della stagione. Sul podio anche la norvegese Mina Fuerst Holtmann in 1.53.76 e la svedese Anna Swenn Larsson in 1.53.85.

Martina Peterlini, l’unica azzurra in gara, ha chiuso nona in 1.54.38. Nella giornata di domani l’ultimo gigante con la coppa di disciplina ancora in palio e l’azzurra Federica Brignone ancora in corsa con 95 punti di distacco dalla svizzera Lara Gut -Behrami. Spazio anche a Marta Bassino con l’obiettivo di chiudere in bellezza una stagione positiva.