Sci di fondo, Klaebo e Skistad vincono nella Sprint in TC a Falun, lontani gli azzurri

Johannes Klæbo e Kristine Skistad si sono imposti nella sprint in tecnica classica che ha aperto la tappa conclusiva di Coppa del Mondo a Falun, in Svezia; eliminati nei quarti di finale Federico Pellegrino e Nicole Monsorno, i due azzurri che avevano superato il turno preliminare di qualificazione.

Sia il valdostano che la trentina dopo aver ottenuto il 25esimo tempo in qualifica, hanno chiuso al terzo posto le rispettive batterie, mancando la possibilità di sfruttare il ripescaggio al turno successivo. La classifica finale vede Pellegrino al 15esimo posto, Monsorno al 16esimo: pregevole conferma per la fiemmese tre giorni dopo il decimo posto di Drammen.

E proprio come a Drammen, i dominatori della sprint di Falun sono stati Klæbo e Skistad: entrambi si sono rivelati troppo forti per la concorrenza, con Skistad a superare le padrone di casa Linn Svahn, Jonna Sundling ed Emma Ribon.

Azione di forza per Klæbo invece nella finale maschile per imporsi con margine sul finlandese Lauri Vuorinen e sul leader della generale Harald Amundsen, quarto Even Northug.

In mattinata non si erano qualificati Elia Barp, Alessandro Chiocchetti e Michael Hellweger.

In classifica generale, a due gare dal termine della stagione, Amundsen (2415) mantiene un margine di 157 punti su Klæbo (2258) con Valnes terzo a quota 1939; Federico Pellegrino è ottavo con 1091 punti; successo per Klæbo davanti allo stesso Valnes nella classifica di specialità dello sprint. Solo 41 punti separano invece Jessica Diggins (2536) da Svahn (2495) con Frida Karlsson terza con 2195 punti; la coppetta della sprint va invece a Svahn davanti a Skistad.

La tappa di Falun prevede per sabato 16 marzo una prova individuale di 10km ancora in tecnica classica mentre l’atto finale di domenica 17 sarà una 20km a tecnica libera con partenza in linea.