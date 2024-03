Sabalenka a lutto, morto improvvisamente il compagno: erano insieme a Miami

SportFair

Terribile notizia nel mondo dello sport. Aryna Sabalenka, numero 2 al mondo di tennis e vincitrice degli Australian Open 2024, piange la scomparsa del compagno.

Konstantin Koltsov, fidanzato della campionessa ed ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, è morto all’età di 42 anni. Lo ha annunciato la federazione bielorussa di hockey in un breve comunicato, precisando che il decesso è avvenuto “all’improvviso”, senza specificare né come né dove sia morto. “Siamo in lutto”, ha scritto la federazione sul suo sito web.

La notizia era stata diffusa nella notte da un sito non ufficiale, che citava alcune fonti vicine alla famiglia di Aryna Sabalenka, solo alcune ore dopo è arrivata la conferma della Federazione e di una vecchia squadra di Koltsov. L’ex giocatore di hockey lascia tre figli, avuti da una precedente relazione, mentre Sabalenka si ritrova a dover affrontare una grave perdita, dopo la scomparsa del padre, avvenuta nel 2019, anche lui giocatore di hockey e morto giovanissimo, a 43 anni.

Koltsov ha preso parte a tre stagioni con i Pittsburgh Penguins della National Hockey League (NHL) tra il 2002 e il 2006. A livello internazionale ha giocato per la nazionale bielorussa alle Olimpiadi invernali del 2002 e del 2010 e a nove campionati del mondo. Dal 2021 aveva una relazione con la tennista bielorussa Aryna Sabalenka.