Rohan Dennis, il processo rinviato ad agosto: rischia 15 anni di carcere

Rohan Dennis, ex ciclista australiano, accusato di aver ucciso la moglie, ciclista anche lei, Melissa Hoskins, lo scorso 30 dicembre, è comparso oggi per la prima volta in tribunale in Australia.

Dennis è considerato il principale sospettato dell’incidente mortale della moglie.

Rohan Dennis in tribunale

Dennis si è presentato in tribunale anche se in questa prima udienza la Procura ha chiesto un rinvio compreso tra i cinque e i sette mesi per completare la ricostruzione dei fatti. In questo modo Dennis, che non ha parlato durante l’udienza e che non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa uscendo dall’aula, dovrà presentarsi nuovamente in tribunale il 6 agosto e rimarrà libero fino ad allora.

La morte di Melissa Hoskins ha scioccato il mondo del ciclismo e lo è ancora di più dopo che si è saputo che Dennis era il principale sospettato della polizia, che lo ha arrestato e lo ha accusato di aver causato la morte per guida pericolosa. Un’accusa per la quale Rohan Dennis rischia una condanna a 15 anni di carcere se ritenuto colpevole.