Risultati NBA: Atlanta supera Boston, ko i Bucks di Gallinari

Sono solo due le partite NBA che si sono disputate nella notte italiana. Nonostante il numero ‘scarso’ di match, lo spettacolo non è mancato, con giocate pazzesche e risultati sorprendenti.

Già sicura del primo posto a Est, Boston potrà utilizzare questo ultimo scorcio di regular season per prepararsi ai play-off ma dovesse trovare al primo turno Atlanta farà meglio a non sottovalutarla. Con un Dejounte Murray da 44 punti, compreso il canestro della vittoria all’overtime per 123-122, gli Hawks battono i Celtics per la seconda volta in quattro giorni e si tengono stretta quella decima piazza che vale un posto ai play-in. Oltre a Murray (che ha siglato tutti gli 11 punti dei suoi nel supplementare), Atlanta si gode Bogdanovic (24 punti) e Hunter (21 punti e 13 rimbalzi), fra i Celtics invece 31+13 di Tatum, 20 punti di Porzingis e 18 di Brown.

Cade intanto anche la seconda forza della Eastern Conference: Milwaukee cede per 107-100 a New Orleans, dove Zion Williamson chiude con 28 punti e 5/6 dalla lunetta negli ultimi tre minuti, a differenza di quanto accaduto qualche giorno fa nella sconfitta con OKC. Per i Pelicans anche 25 punti di McCollum, ai Bucks non basta un Giannis Antetokounmpo da 35 punti e 14 rimbalzi mentre fa solo da spettatore Danilo Gallinari.

I risultati delle partite NBA della notte

Atlanta Hawks – Boston Celtics 123-122 dOt

New Orleans Pelicans – Milwaukee Bucks 107-100