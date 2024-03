Risultati NBA: Golden State si arrende ai Knicks, i Lakers dominano gli Hawks

SportFair

Nella notte italiana si sono giocate otto partite di regular season di Nba. Continua la striscia positiva dei New York Knicks, che superano i Golden State Warriors di Steph Curry per 119-112. Jalen Brunson firma 34 punti mentre Miles McBride ne mette a referto 29. Per i Warriors una brutta battuta di arresto che inseguono un posto diretto nei play-off ad Ovest.

Successi dei Sacramento Kings al supplementare sui Memphis Grizzlies 121-11 e dei Los Angeles Lakers che dominano gli Atlanta Hawks 136-105 con 27 e 10 assist di D’Angelo Russell, e i 25 (e 10 assit) di LeBron James. Vittoria in rimonta per i Minnesota Timberwolves sul campo degli Utah Jazz con il punteggio di 114-104 grazie alla solita prestazione convincente di Anthony Edwards con 32 punti ed una schiacciata spettacolare su John Collins.

Successo anche dei Boston Celtics che superano agevolmente i Detroit Pistons, senza Simone Fontecchio e Cade Cunningham, per 119-94. Mattatore della serata Jaylen Brown con 31 punti. I Philadelphia 76ers piegano i Miami Heat 98-91 con Tyrese Maxey che firma 30 punti e 10 assist oltre ad 8 rimbalzi. I Chicago Bulls hanno la meglio solo nel finale sui Portland Trail Blazers 1010-107 mentre i Cleveland Cavaliers superano per 103-108 gli Indiana Pacers con i 23 punti a testa di Jarrett Allen e Caris LeVert.

I risultati delle partite NBA della notte

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers 110-107

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 103-108

Boston Celtics-Detroit Pistons 119-94

Philadelphia 76ers-Miami Heat 98-91

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves 104-114

Golden State Warriors-New York Knicks 112-119

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks 136-105

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies 121-111 ot.