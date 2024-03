Risultati NBA, Lakers pazzeschi! Bucks ko dopo due tempi supplementari

SportFair

Solo quattro le partite NBA disputate nella notte, ma lo spettacolo è stato unico, con risultati pazzeschi. Oklahoma City (50-21) vince 119-112 in trasferta a New Orleans (44-28) e resta in scia ai Denver Nuggets (51-21), capolisti della Western Conference. La squadra della Louisiana rimonta uno svantaggio di 20 punti e si porta sul +5 a tre minuti dalla fine ma poi non trova più la via del canestro e deve arrendersi ai Thunder. Tra gli ospiti sugli scudi Jalen Williams (26 punti e 5 assist), Josh Giddey (25 punti, 9 rimbalzi e 5/8 da tre) e Shai Gilgeous-Alexander (24 punti e 8 assist), mentre ai padroni di casa non basta la doppia doppia da 29 punti e 10 assist di Zion Williamson

Quattro vittorie esterne nelle quattro partite della regular-season dell’Nba che si sono disputate nella notte italiana. L’impresa la firmano i Los Angeles Lakers, che senza l’indisponibile James (out per un problema alla caviglia), espugnano il parquet dei Milwaukee Bucks dopo due tempi supplementari. I californiani si impongono per 128-124 con 34 punti di Davis, top-scorer della serata, e 29 di Reaves, a referto con lo stesso bottino di Antetokounmpo, miglior realizzatore dei Bucks e autore di una tripla doppia (per il centro greco anche 21 rimbalzi e 11 assist). I padroni di casa, con Danilo Gallinari rimasto in panchina, possono recriminare per essersi fatti rimontare il +19 di vantaggio nell’ultimo quarto.

A segno anche un’altra franchigia californiana, i Golden State Warriors, che si impongono per 113-92 sul campo di Miami Heat sfruttando i 28 punti di Thompson, il più prolifico dell’incontro.

Vincono anche i Dallas Mavericks, che travolgono a domicilio i Sacramento Kings per 132-96 con 28 punti di Doncic, 24 di Irving e 22 di Hardaway.

I risultati delle partite NBA della notte

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers 124-128 (2 OT),

Miami Heat-Golden State Warriors 92-113,

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 112-119,

Sacramento Kings-Dallas Mavericks 96-132