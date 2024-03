Risultati NBA: Antetokounmpo trascina i Bucks al successo, LeBron James vicino al record dei 40.000 punti

SportFair

E’ andata in scena nella notte italiana una nuova giornata di partite NBA. Serata da applausi per i Bucks, che battono gli Hornets 111-99.

Giannis Antetokounmpo è andato a referto con 24 punti e 10 rimbalzi e i Milwaukee Bucks hanno dominato la serie di quattro partite della stagione con Charlotte, battendo gli Hornets 111-99. Malik Beasley ha aggiunto 19 punti – realizzando cinque triple – e Bobby Portis ha segnato 14 punti e 10 rimbalzi.

I Bucks hanno tirato 16 su 39 da oltre l’arco regalando all’allenatore Doc Rivers la sua prima serie di quattro vittorie consecutive con la squadra. Brandon Miller ha guidato gli Hornets con 21 punti.

Vittoria anche per gli Warriors, che hanno avuto la meglio sui Knick. Stephen Curry ha segnato 31 punti e 11 rimbalzi e i Golden State Warriors hanno battuto i New York Knicks 110-99. Jonathan Kuminga ha aggiunto 25 punti per gli Warriors, che hanno esteso la loro serie di vittorie consecutive a sette partite, la più lunga da quando ne vinse 11 di fila nella stagione 2018-19.

Curry ha concluso con otto triple, mentre Klay Thompson ha aggiunto 16 punti. Chris Paul ha segnato 11 punti e sei assist.

Infine trionfano anche i Lakers di LeBron James, trascinati da un eccezionale Anthony Davis, a referto con 40 punti. LeBron James ha segnato 31 punti e ha segnato una tripla chiave all’overtime per i Lakers, che non sono mai riusciti a staccarsi da un avversario in difficoltà durante la loro nona vittoria in 12 partite. James è ora a nove punti dal diventare il primo giocatore nella storia della NBA a segnare 40.000 punti.

I risultati di tutte le partite NBA della notte

Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks 99-111

Orlando Magic – Utah Jazz 115-107

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 124-97

New York Knicks – Golden State Warriors 99-110

San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 132-118

Phoenix Suns – Houston Rockets 110-105

Denver Nuggets – Miami Heat 103-97

Los Angeles Lakers – Washington Wizards 134-131 dOt