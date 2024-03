Risultati NBA, 50 W per i Celtics: Fontecchio trascina i Pistons

SportFair

Sei partite disputate nella notte NBA con risultati e verdetti importanti. Il primo riguarda i Boston Celtics che hanno raccolto la vittoria numero 50 in stagione battendo per 121-99 i Portland Trail Blazers con 27 punti di Jaylen Brown e 26 di Jayson Tatum. Ai Blazers non bastano i 22 punti e 15 rimbalzi di DeAndre Ayton.

Sempre più determinante Simone Fontecchio che trascina i Detroit Pistons alla vittoria per 114-97 gli Charlotte Hornets. Per il cestista italiano sono 17 i punti con 8 rimbalzi, 3 assist e 3/7 da 3 punti in 37 minuti di gioco. Nelle altre partite, successo dei Phoenix Suns sui Cleveland Cavaliers 117-111 con le tre superstaer Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal autori rispettivamente di 37, 27 e 24 punti.

Vincono anche i Golden State Warriors privi di Steph Curry per 112-102 contro i San Antonio Spurs a cui non bastano i 27 punti e 14 rimbalzi di Victor Wembanyama. Facile vittoria anche per i Dallas Mavericks per 127-92 sui Chicago Bulls con Luka Doncic autore dell’ennesima tripla doppia con 27 punti, 12 rimbalzi e 14 assist. Infine Nikola Jokic trascina i Denver Nuggets alla vittoria sui Toronto Raptors per 125-119 con 35 punti, 17 rimbalzi, 12 assist e ben 6 recuperi. Di seguito il recap dei risultati dell’NBA con gli esiti delle partite della notte.

I risultati delle partite NBA della notte

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns 111-117

Denver Nuggets-Toronto Raptors 125-119

Portland Trail Blazers-Boston Celtics 99-121

Chicago Bulls-Dallas Mavericks 92-127

Detroit Pistons-Charlotte Hornets 114-97

San Antonio Spurs-Golden State Warriors 102-112