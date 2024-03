Ricciardo fatto fuori dalla Racing Bulls? Il nome del sostituto

SportFair

Il Mondiale di Formula 1 è appena iniziato ma le prime gare hanno già portato a fare qualche valutazione. Secondo i media australiani e neozelandesi, l’inizio di stagione di Daniel Ricciardo non avrebbe convinto vertici della Racing Bulls, al punto tale che potrebbe rischiare il posto.

Secondo i rumor, Ricciardo avrebbe ancora due chance da giocarsi in Giappone e in Cina: se i risultati non dovessero migliorare, il cambio di sedile nell’ex AlphaTauri potrebbe diventare realtà. Il nome del sostituto? Liam Lawson, già pilota AlphaTauri nella passata stagione con 2 punti conquistati in 5 GP nei quali aveva ben impressionato. Nome che piace particolarmente a Helmut Marko, figura di grande rilievo nel panorama Red Bull.