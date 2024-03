Fernando Alonso in Red Bull: l’indiscrezione dalla Germania

SportFair

Il mercato piloti di Formula 1 è infuocato. Lewis Hamilton sarà un pilota della Ferrari dal 2025 e, dunque, Carlos Sainz cerca una nuova squadra.

Anche in casa Red Bull si smuove qualcosa. Perez deve meritarsi la conferma, ma il team di Milton Keynes si guarda intorno anche per la possibile partenza di Max Verstappen, che potrebbe lasciare la squadra dopo lo scandalo Horner.

Dalla Germania non hanno dubbi: Red Bull è pronta ad ingaggiare Fernando Alonso per il 2025.

Alonso in Red Bull dal 2025

La stampa tedesca e uno dei suoi ex piloti, Ralf Schumacher, assicurano che il possibile acquisto di Fernando Alonso per la Red Bull nel 2025 potrebbe essere già molto avanzato. “Horner è sempre stato un suo grande fan“, ha detto Ralf Schumacher a Sky Sports F1. “Sembra che abbia serie intenzioni di ingaggiare Alonso per il prossimo anno, per avere un altro pilota forte se Verstappen lascia la squadra“, ha osservato.

“Non è solo un gioco mentale“, chiarisce Ralf con convinzione. “Ci sono queste voci e le fonti sono piuttosto buone“, aggiunge. “Se la Red Bull gli desse una macchina con la quale potesse vincere… certo che Alonso lo vorrebbe! E abbiamo già visto cosa ha fatto questo fine settimana, quanto era veloce, come ha cambiato marcia, come ha impedito a Russell di sorpassarlo… Sa quello che vuole e penso che si adatterebbe bene“, ha detto il fratello di Michael.

A F1 Insider si parla di accordo già preso: “lo spagnolo è il candidato preferito dell’attuale ‘capo unico’ Christian Horner, che gode del sostegno incondizionato degli azionisti di maggioranza tailandesi. L’opposizione austriaca attorno all’erede di Dietrich Mateschitz, Mark Mateschitz, e al capo dello sport automobilistico, Helmut Marko, che voleva licenziare l’inglese per quello che consideravano un ragionevole sospetto di abuso di potere, ma al momento può solo guardare la sua filosofia di riempire i posti di pilota della Red Bull attingendo a un pool di giovani talenti (almeno quando talenti come Yuki Tsunoda sono in attesa di una promozione) non conta più“, dice l’informazione del veterano Ralf Bach.

“La squadra di Verstappen sa già quale compagno di squadra lo attende nel 2025. E ora deve pensare al proprio futuro. I colloqui con Alonso, il cui contratto con l’Aston Martin scade alla fine di quest’anno, sarebbero già avanzati . Lo spagnolo, campione del mondo nel 2005 e nel 2006, è ancora considerato uno dei migliori piloti della Formula 1 nonostante la sua relativa età per gli standard della Formula 1. Con la Red Bull crede di poter vincere il suo terzo titolo l’anno prossimo. arriva, soprattutto perché può essere sicuro di il sostegno delle potenze della Red Bull attorno a Horner“, conclude.