Ranking WTA, Swiatek sempre al comando: Paolini si conferma la migliore tra le azzurre

Alla vigilia degli Indian Wells 2024 sno poche le variazioni, sia in top 10 che tra le azzurre, nella classifica mondiale WTA, pubblicata stamattina dopo la conclusione ‘500’ di San Diego e del ‘250’ di Austin. Per l’Italia restano 5 le italiane tra le prime cento, con Jasmine Paolini migliore tra le azzurre.

La tennista italiana, vincitrice del torneo WTA di Dubai, conferma il suo best ranking, restando saldamente in 14ª posizione. Alle sue spalle fa un passo indietro Lucia Bronzetti, numero 53, sempre in zona primato personale, mentre ne fa uno avanti Martina Trevisan, numero 59, che scavalca Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 60 con quattro posizioni in meno rispetto a sette giorni fa.

Scivola indietro di dieci gradini Sara Errani: la veterana azzurra è ora numero 100. La pausa prolungata dal circuito continua e Camila Giorgi perde un’altra posizione scendendo al numero 106. Questa settimana Paolini, Bronzetti, Trevisan, Cocciaretto ed Errani (quest’ultima nelle qualificazioni) sono tutte in gara nel Wta 1000 di Indian Wells.

Nessuna variazione nella top ten del ranking, guidata sempre dalla polacca Iga Swiatek: la 22enne di Varsavia è per la 93esima settimana complessiva (la diciottesima consecutiva) al comando. In seconda posizione, stabile, c’è la bielorussa Aryna Sabalenka, staccata di 1.380 punti dalla leader: sul terzo gradino del podio – ma a 1750 punti di distanza – c’è la statunitense Coco Gauff.

La top-1′ del ranking WTA

Iga Swiatek (Pol) 10.105 punti; Aryna Sabalenka (Blr) 8.725; Coco Gauff (Usa) 6.975; Elena Rybakina (Kaz) 6.848; Jessica Pegula, Jessica (Usa) 5.145; Ons Jabeur (Tun) 4.173; Marketa Vondrousova (Cze) 4.070; Qinwen Zheng (Chn) 4.040; Maria Sakkari (Gre) 3.565; Jelena Ostapenko (Lat) 3.548.