Ranking ATP, nuovo best ranking per tre italiani: come cambia la classifica

SportFair

E’ tutto pronto negli Stati Uniti per il torneo di Indian Wells 2024. Occhi puntatissimi su Jannik Sinner, che potrebbe tentare il sorpasso su Carlos Alcaraz nel ranking ATP. Alla vigilia del nuovo Masters 1000 della stagione, non ci sono variazioni in top-10, escluso il ritorno di Ruud grazie alla finale di Acapulco.

Per l’Italia, invece, sorridono tre italiani, che conquistano un nuovo best ranking nella classifica ATP.

Il romano Flavio Cobolli ha dato continuità al terzo quarto di finale Atp in carriera ottenuto a Delray Beach tre settimane fa. L’ottavo centrato all’Atp 500 di Acapulco, dove ha battuto Felix Auger-Aliassime prima di fermarsi contro Stefanos Tsitsipas, lo proietta alla posizione numero 62 (+7).

Salto in avanti di sette posizioni anche per Luciano Darderi, che continua a scalare la classifica. Grazie ai quarti a Santiago, in Cile, è numero 73 del mondo questa settimana.

Entra in top 150, poi, Matteo Gigante, grazie alla finale nel terzo e ultimo Challenger consecutivo organizzato a Tenerife. “Sono state due settimane fantastiche” ha detto Gigante, che ha vinto il secondo dei tre tornei in finale su Stefano Travaglia già battuto nello stesso posto un anno fa balzando al n.148 del ranking.

Per quanto riguarda lo scenario complessivo della classifica, non ci sono novità di rilievo in top 10 a parte il ritorno in questo gruppo del norvegese Casper Ruud grazie alla finale ad Acapulco.

La top ten del ranking Atp

Novak Djokovic (Srb) 9.675 punti; Carlos Alcaraz (Spa) 8.805; Jannik Sinner (Ita) 8.270; Daniil Medvedev 7.715; Andrey Rublev 5.010; Alexander Zverev (Ger) 4.950; Holger Rune (Dan) 3.720; Hubert Hurkacz (Pol) 3.405; Casper Ruud (Nor) 3.405; Alex De Minaur (Aus) 3.210