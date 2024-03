Punto pazzesco di Sinner, che scambio con Alcaraz e poi ridono insieme… | VIDEO

SportFair

Sinner è stato sconfitto da Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista altoatesino ha ceduto alla rimonta dello spagnolo, che resta quindi saldamente in seconda posizione nel ranking ATP.

Si interrompe dunque la striscia di 19 vittorie consecutive di Sinner, eliminato in tre set. Una partita comunque spettacolare, caratterizzata dalle sospensioni per pioggia, durante la quale non sono mancati scambi pazzeschi.

Sinner e Alcaraz hanno regalato spettacolo. E’ diventato virale un punto dell’altoatesino, conquistato dopo uno scambio davvero pazzesco con lo spagnolo. Una volta vinto il punto da Sinner, i due campioni si sono guardati e hanno sorriso, consapevoli della splendida giocata e del divertimento regalato al pubblico, oltre che a loro stessi.

L’ha vinta #Alcaraz in rimonta dopo che #Sinner lo aveva annichilito al primo set. Ma la cosa bella è che se le danno di santa ragione e se la ridono! Che ragazzi! Che meraviglia! Che spettacolo!#IndianWells2024 pic.twitter.com/J5GYQl2TxG — Leonardo Gallo (@LeonhardHahn) March 17, 2024