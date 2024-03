PGA Tour Francesco Molinari al Valspar Championship

SportFair

Francesco Molinari sarà al via del Valspar Championship, evento del PGA Tour in programma dal 21 al 24 marzo all’Innisbrook Resort (Copperhead Course) di Palm Harbor, in Florida. Difende il suo unico titolo Taylor Moore, 30enne di San Angelo (Texas), 69 presenze sul circuito, che ha subito un solo taglio nei sette tornei a cui ha preso parte in stagione, ma limitandosi a piazzamenti in media classifica. Nel field vi sono solamente dieci giocatori tra i primi 30 del World Ranking e, tra i top ten, non si sono concessi riposo dopo il THE PLAYERS Championship soltanto Xander Schauffele (n. 5) e Brian Harman (n. 8), entrambi secondi a Ponte Vedra Beach superati da Scottie Scheffler, numero 1 mondiale. A contribuire allo spettacolo gli altri otto entro i trenta: Keegan Bradley, i past winner Jordan Spieth (2015) e Sam Burns, autore di una doppietta (2021, 2022), Justin Thomas, Cameron Young, Tony Finau, l’austriaco Sepp Straka e il canadese Nick Taylor.

Da seguire inoltre Cameron Champ, Billy Horschel, Webb Simpson, Kevin Kisner, Maverick McNealy, il coreano Sungjae Im, il giapponese Ryo Hisatsune e l’australiano Min Woo Lee. Numerosi i giocatori europei tra i quali ricordiamo lo scozzese Robert MacIntyre, tra i protagonisti del Team Europe nella vittoriosa Ryder Cup di Roma, lo spagnolo Jorge Campillo, l’olandese Thorbjorn Olesen, il francese Victor Perez e l’inglese Matt Wallace.

Francesco Molinari è alla quinta presenza sul circuito nel 2024, dove è andato due volte a premio (la seconda con il 54° posto nel THE PLAYERS) e in altrettante occasioni è uscito al taglio. Obiettivo ritrovare quanto prima un rendimento al livello delle sue qualità. Il montepremi è di 8.400.000 dollari con prima moneta di 1.512.000 dollari.

La storia del torneo

L’evento, giunto alla 23ª edizione, è nato nel 2000 con il nome di Tampa Bay Classic, divenendo poi Chrysler Championship, PODS Championship, Transitions Championship, Tampa Bay Championship e assumento dal 2014 la denominazione attuale. Oltre a Moore, Spieth e Burns saranno al via altri tre past winner: il canadese Adam Hadwin (2017), Gary Woodland (2011) e l’inglese Luke Donald (2012), confermato capitano del Team Europe per la Ryder Cup 2025. Quattro i plurivincitori: insieme a Burns si sono imposti due volte il coreano K.J. Choi (2002-2006), il sudafricano Retief Goosen (2003, 2009) e l’inglese Paul Casey, anche lui a segno in sequenza (2018, 2019).

Il torneo in tv

Il Valspar Championship sarà teletrasmesso da Discovery Plus e da Eurosport 2 con collegamenti ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì 21 marzo e venerdì 22, dalle ore 19 alle ore 23; sabato 23 e domenica 24, dalle ore 18 alle ore 23.