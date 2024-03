Pallavolo, nel weekend di Pasqua lo spettacolo dei Playoff: il programma

SportFair

A seguito dei match infrasettimanali, si prospetta un weekend avvincente per la prima gara delle Semifinali Playoff di SuperLega Credem Banca e la seconda giornata dei Playoff della Serie A1 Tigotà. Tutti i match saranno trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster dei Campionati. (Vb.tv.)

Durante la settimana, si sono giocate le ultime due partite dei Quarti di Finale dei PlayOff della SuperLega Credem Banca che hanno visto vincitrici le due squadre lombarde di Milano e Monza battendo le avversarie Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanova. Con la loro vittoria, si sono decretate le quattro squadre passate in Semifinale: Allianz Milano, Mint Vero Volley Monza, Itas Trentino e Sir Susa Vim Perugia. La squadra di Trento (vincitrice dello Scudetto nella stagione 2022-23), nella giornata di domenica ore 18:00, si scontrerà con la squadra di Monza. Alle ore 19, per Milano invece il match contro la squadra di Perugia trasmesso in esclusiva in diretta e on-demand su VBTV.

Grandi aspettative anche per la seconda giornata dei Playoff della Serie A1 Tigotà. Nella prima giornata degli incontri, tenutasi mercoledì 27 marzo, le squadre di Prosecco Doc Imoco Conegliano, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 , Savino Del Bene Scandicci e Allianz Vero Volley Milano hanno ottenuto vittorie significative dimostrando una straordinaria determinazione per passare alla fase successiva delle Semifinali. Sabato alle 20:30 la squadra di Igor Gorgonzola Novara cercherà di riscattarsi contro Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, nel match trasmesso in diretta e on-demand su VBTV. Dopo la vittoria dello scorso mercoledì di Allianz Vero Volley Milano contro Wash4Green Pinerolo, quest’ultima si è confermata un avversario temibile pronta a sfidare l’avversaria di Milano di nuovo domenica in un incontro che si preannuncia pieno di sorprese.

Il programma delle Semifinali Playoff di SuperLega Credem Banca

Domenica 31 marzo

Itas Trentino – Mint Vero Volley Monza

In diretta da Il T Quotidiano Arena di Trento ore 18.00

Telecronaca: Cristiana Chiarani e Andrea Cobbe

Sir Susa Vim Perugia – Allianz Milano

In diretta da Pala Barton di Perugia ore 19.00

Telecronaca: Andrea Cruciani

In esclusiva su VBTV

Il programma della seconda giornata dei Playoff della Serie A1 Tigotà

Sabato 30 marzo

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Savino Del Bene Scandicci

In diretta dal Pala Megabox di Pesaro ore 15:30 Telecronaca: Alex Milone

Reale Mutua Fenera Chieri '76 – Igor Gorgonzola Novara

In diretta dal Pala Gianni Asti di Torino ore 20:30

Telecronaca: Daniele La Spina

Domenica 31 marzo

Wash4Green Pinerolo – Allianz Vero Volley Milano

In diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ore 17:00

Telecronaca: Lorenzo Castiglia

Aeroitalia Smi Roma – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Palazzetto Dello Sport di Roma ore 20.30

Telecronaca: Fabrizio Monari