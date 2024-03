Emma Stone regina degli Oscar con vestito rotto e senza voce | VIDEO

SportFair

Emma Stone ha vinto il premio Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione nel film ‘Povere Creature!’ di Yorgos Lanthimos. L’attrice mette porta a casa la sua seconda statuetta della sua carriera dopo quella vinta per La La Land.

Una serata speciale per Emma Stone, tra imprevisti e colpi di scena. Una volta chiamata a salire sul palco, l’attrice ha mostrato al mondo intero il suo vestito scucito, per poi lasciarsi andare ad un commovente discorso di ringraziamenti, senza voce.

“Non guardate il retro del vestito, mi si è rotto, è successo sicuramente prima con I’m Just Ken, se ne è andata anche la mia voce“, ha detto l’attrice, visibilmente emozionata, riferendosi alla performance di Ryan Gosling vestito in rosa Barbie. “E’ bellissimo essere sul palco con queste donne fantastiche di questa categoria, voglio condividerlo con tutte voi. E’ un onore grandissimo“. Menzione speciale per Lanthimos: “mi hai regalato il ruolo della vita“, ha detto Emma Stone.

il discorso di una Emma Stone emozionatissima che condivide il suo Oscar con Lily Gladstone 💗#Oscars #Oscars2024 pic.twitter.com/A886bN2IYw — ¥le ✨🍉 (@yleniaindenial1) March 11, 2024