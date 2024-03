Olimpiadi Parigi 2024, risultato storico: perfetta parità di genere tra gli atleti

SportFair

In vista della Giornata internazionale della donna, celebrata il prossimo 8 marzo, il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) celebra un importante traguardo che verrà raggiunto alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Il Cio ha, infatti, distribuito equamente i posti tra atleti di sesso femminile e maschile: 50:50.

Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, ci sarà la piena parità di genere sul campo di gioco. “Stiamo per celebrare uno dei momenti più importanti nella storia delle donne ai Giochi Olimpici e nello sport in generale“, ha affermato il presidente del Cio Thomas Bach.

Dal 2.2% di Parigi 1900 a al 50% di Parigi 2024

Con un totale di appena il 2,2% dei partecipanti alle Olimpiadi di Parigi 1900, quando le donne gareggiarono per la prima volta, il numero è aumentato gradualmente, accelerando a partire dal 23% a Los Angeles 1984 fino al 44% a Londra 2012 e il 48% a Tokyo 2020. “Attendiamo con impazienza Parigi 2024, dove vedremo prendere vita i risultati degli enormi sforzi compiuti dal Movimento Olimpico e dalle donne pioniere. Questo è il nostro contributo a un mondo più equo di genere“, ha dichiarato il presidente Bach.