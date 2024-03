Olimpiadi Parigi 2024, i russi potranno partecipare alla Cerimonia d’apertura? Presto la decisione

SportFair

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono sempre più vicine e sono tante ancora le decisioni che devono essere prese, tra queste la partecipazione degli atleti russi e bielorussi alla cerimonia di apertura.

Questo argomento sarà discussa nella prossima riunione del comitato esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale prevista martedì 19 marzo a Losanna. E’ quanto ha fatto sapere il direttore esecutivo dei Giochi olimpici in seno al Cio, Christophe Dubi. Mercoledì scorso il Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) ha deciso che gli atleti russi e bielorussi che parteciperanno alle Paralimpiadi non sfileranno alla cerimonia di apertura.

Atleti russi alle Olimpiadi solo come neutrali

Gli atleti russi e bielorussi potranno prendere parte alle Olimpiadi di Parigi ma solo come neutrali, senza bandiera, senza inno e senza simboli o nomi identificativi delle due Nazioni a seguito della decisione presa il 28 febbraio del 2022 a seguito dell’invasione militare di Mosca in Ucraina. Nel frattempo la Federazione Internazionale di Tennis (Itf) ha reso noto che i tennisti russi e bielorussi potranno partecipare ai Giochi olimpici e Paralimpici di Parigi come neutrali.