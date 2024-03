Olimpia Milano, colpo di mercato: arriva l’ex NBA Denzel Valentine

SportFair

L’Olimpia Milano si muove sul mercato e piazza un colpo da 90. Dopo il ko contro Venezia, ottava sconfitta della stagione, resa meno amara dai contemporanei stop di Bologna e Brescia, le altre due squadre che precedono i Campioni d’Italia, attualmente quarti in classifica, la società meneghina ha scelto di aggiungere una nuova pedina al roster.

Mercato Olimpia Milano: in arrivo un ex NBA

Denzel Valentine sarà presto un cestista dell’Olimpia Milano. La guardia americana, visto in NBA con la mitica casacca dei Chicago Bulls, è atteso domani in città per le visite mediche: se tutto andrà bene, firmerà fino a fine stagione. Denzel Valentine arriva dai Sydney Kings.