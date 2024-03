NBA, infortunio Westbrook: frattura alla mano, i tempi di recupero | VIDEO

SportFair

Vittoria nella notte NBA per i Los Angeles Clippers che hanno battuto 140-115 i Washington Wizards. La formazione losangelina ha però perso per infortunio Russell Westbrook, costretto a lasciare il campo, senza poter fare ritorno sul parquet, con 8 minuti e 10 secondi ancora sul cronometro del secondo quarto.

Frattura alla mano per Russell Westbrook: i tempi di recupero

Russell Westbrook ha rimediato una frattura della mano sinistra nel tentativo di rubare palla a un avversario. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime ore in base alla gravità della frattura. Generalmente, servono tra le 6 e le 12 settimane per guarire completamente e poter tornare all’attività sportiva. Un’assenza pesante per i Clippers visto che Westbrook stava mantenendo una media di 11,1 punti, 5,2 rimbalzi e 4,5 assist in 23 minuti.

SAKATLIK RAPORU: İzlediğiniz pozisyonda elinden sakatlanan Russell Westbrook’un ELİNİN KIRILDIĞI belirlendi! 🚑🚑 Westbrook’un parkelere ne zaman döneceği şu an için BELİRSİZ! Clippers için büyük kayıp! 😱😱 pic.twitter.com/nU0E5Aswx2 — Her Şey NBA (@herseynba) March 2, 2024