MotoGP, si torna in pista a Portimao: orari e diretta tv del GP del Portogallo

Dopo una settimana di pausa tornano protagonisti i motori. Nel weekend tornano in pista sia MotoGP che Formula 1. I campioni delle due ruote, dopo l’esordio in Qatar, si sfideranno sul circuito di Portimao, dove andrà in scena il GP del Portogallo.

Pecco Bagnaia arriva a Portimao reduce dal successo al GP del Qatar, grazie al quale è primo in classifica, davanti a Binder. La gara del Portogallo si prospetta ancora una volta ricca di emozioni: un appuntamento imperdibile.

Dove vedere in tv il GP del Portogallo di MotoGP

Il weekend di gara di Portimao sarà trasmesso sui canali Sky. Il sabato di qualifiche e Sprint, invece, sarà visibile anche in chiaro, in diretta, su Tv8, mentre la gara della domenica sarà trasmessa in differita, alle 20.15.

Il programma del GP del Portogallo

Venerdì 22 marzo

09:30-09:45 MotoE Prove Libere 1

10:00-10:35 Moto3 Prove Libere 1

10:50-11:30 Moto2 Prove Libere 1

11:45-12:30 MotoGP Prove Libere 1

13:35-13:50 MotoE Prove Libere 2

14:15-14:50 Moto3 Prove 1

15:05-15:45 Moto2 Prove 1

16:00-17:00 MotoGP Prove

18:00-18:10 MotoE Q1

18:20-18:30 MotoE Q2

Sabato 23 marzo

09:40-10:10 Moto3 Prove 2

10:25-10:55 Moto2 Prove 2

11:10-11:40 MotoGP Prove

11:50-12:05 MotoGP Q1

12:15-12:30 MotoGP Q2

13:15 MotoE Gara-1

13:50-14:05 Moto3 Q1

14:15-14:30 Moto3 Q2

14:45-15:00 Moto2 Q1

15:10-15:25 Moto2 Q2

16:00 MotoGP Sprint 11 giri

17:00 MotoE Gara-2

Domenica 24 marzo

10:40-10:50 MotoGP Warm-Up

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara