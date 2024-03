MotoGP, Marquez ritrova il sorriso: “finalmente mi sono divertito!”

SportFair

La prima gara dell’anno in sella alla Ducati lascia sensazioni positive a Marc Marquez. Il pilota spagnolo del team Gresini ha chiuso il weekend con un quinto e un quarto posto rispettivamente nella Sprint di sabato e nella gara di ieri.

Risultati soddisfacenti per Marquez, che è tornato a divertirsi.

Le parole di Marc Marquez dopo il GP del Qatar

“Oggi dovevo gestire la gomma anteriore, perché mi preoccupava molto dopo la Sprint. Quando ho duellato con Acosta e ho provato a riprendere Martin, la temperatura della gomma anteriore è salita troppo. Sono sorpreso dalla prova di Acosta. Già ieri dopo la Sprint ho notato quanto spingesse. Quando mi ha sorpassato io e lui abbiamo perso un po’ di tempo: è molto bravo per essere un rookie ed era molto confidente con la moto“, ha affermato Marc Marquez ai microfoni Sky.

“Finalmente mi sono divertito! Oggi ho sofferto di più, a dire la verità, ma penso che sia stato così per tutti. Ieri mi sono divertito molto, ma oggi è stata più sofferenza che divertimento. Abbiamo fatto un piccolo cambiamento sulla moto che ha aiutato in alcune aree, ma è stato peggio in altre e ho faticato con la moto. Ma il team ha fatto un grande lavoro, mi ha aiutato a capire l’elettronica e tutte queste cose”, ha aggiunto.

“Abbiamo analizzato molte cose per provare a gestire la partenza e oggi è andata meglio. Ha aiutato molto in gara, sono riuscito a gestire le gomme. Comunque, devo migliorare il mio stile di guida in alcuni punti perché ancora non guido bene. Ma oggi la gara è stata solida, ho attaccato negli ultimi otto giri e poi in quel momento ho finito la gomma anteriore. Negli ultimi due giri ho visto che c’era la possibilità di cadere e ho preferito finire quarto e aspettare Portimao”, ha proseguito.

“Al momento devo imparare da Bagnaia e Martin, che oggi sono stati più veloci di me. È la GP24? No, sono loro ad essere i più veloci, uno è il campione del mondo, l’altro è il vice. Non penso che sia solo la GP24, io ho la mia moto, le mie cose e quando ho firmato il contratto con Ducati sapevo cosa avrei avuto. La moto lavora bene ed è quella. Quest’anno voglio essere paziente, voglio divertirmi di nuovo, voglio lottare per le prime cinque posizioni ed è quello che ho fatto questo fine settimana. Ma sì, mi sono divertito. Ogni giorno miglioro il mio stile di guida, ogni giorno cambio alcune cose che mi aiutano un po’. Credo comunque di non essere arrivato al limite della moto”, ha concluso.