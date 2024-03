MotoGP, Bastianini ed il conto in sospeso con Portimao: “proverò a riscattarmi”

SportFair

Dopo il GP inaugurale della stagione disputato in Qatar e che è ha visto Francesco Bagnaia trionfare nella gara domenicale, il Ducati Lenovo Team torna nel Vecchio Continente per disputare il secondo appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2024.

Ad ospitare il secondo dei 21 Gran Premi in calendario quest’anno sarà infatti il circuito portoghese di Portimão.

In Portogallo Enea Bastianini andrà a caccia del riscatto. Reduce da un quinto posto a Lusail, il pilota di Rimini punta ad ottenere un buon risultato a Portimão dove lo scorso anno fu vittima di un incidente nella Sprint che gli provocò un infortunio che lo costrinse a saltare le prime gare della stagione. L’obiettivo di Bastianini sarà quello di essere nuovamente tra i piloti protagonisti del fine settimana.

Le sensazioni di Bastianini alla vigilia del GP del Portogallo

“Sono felice di tornare a Portimão per la prima gara europea della stagione. È una pista davvero particolare e a fine gennaio ci siamo allenati qui con la Panigale V4S. Ho un conto in sospeso con Portimao: lo scorso anno non avevo corso a causa dell’infortunio riportato dopo la caduta nella Sprint. Il primo GP della stagione in Qatar è andato bene, ma onestamente mi aspettavo di ottenere qualcosa in più; perciò, proverò a riscattarmi questo fine settimana”, ha dichiarato Bastianini alla vigilia del secondo round della stagione.