Mondiali Short Track, l’Italia chiude con 4 medaglie: il bilancio definitivo

SportFair

La terza e ultima giornata dei mondiali di Rotterdam di short track si è conclusa con il botto. Dopo un sabato deludente, gli azzurri hanno rialzato la testa con quattro medaglie conquistate nelle tre finali di giornata: argento per la staffetta mista e per Pietro Sighel sui 1.000 metri, bronzo per Arianna Fontana e Luca Spechenhauser sempre sui 1.000 metri.

Bottino importante per la Nazionale tricolore guidata dall’High Performance Director Kenan Gouadec e dall’head coach Maggie Qi insieme agli allenatori Derrick Campell e Nicola Rodigari e all’aiuto allenatore Lucia Peretti.

Il bilancio

Arianna Fontana è salita sul terzo gradino del podio sui 1.000 metri collezionando il tredicesimo podio iridato individuale in carriera. Poi è stata la volta della finale dei 1.000 metri maschili con il doppio podio conquistato da Sighel e Spechenhauser. Infine l’argento nella staffetta mista con Chiara Betti (Fiamme Gialle), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle) e Pietro Sighel (Fiamme Gialle).

Per l’Italia, la manifestazione iridata si chiude pertanto con 4 medaglie, divise fra argento e bronzo.