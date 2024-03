Mondiali Short Track, i convocati dell’Italia: la scelta su Arianna Fontana spiazza tutti

SportFair

L’Italia ha diramato la lista dei convocati ai Mondiali di Short Track 2024 di Rotterdam (Paesi Bassi), in programma dal 15 al 17 marzo. Il grande dubbio della vigilia era quello legato alla presenza di Arianna Fontana, l’atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi Invernali ma assente dalla scena agonistica da Pechino 2022 a causa di alcuni attriti con la federazione a causa di alcuni comportamenti scorretti di compagni di squadre nei suoi confronti.

La campionessa azzurra, come anticipato in un post social, tornerà a vestire la maglia azzurra e figura regolarmente tra i convocati. “Adesso ho un altro sogno, si chiama Milano-Cortina 2026 e ho il coraggio, la voglia e la passione per realizzare questo sogno. Gli ostacoli sono nulla ed il primo passo avanti avviene la prima settimana di marzo“, aveva dichiarato Arianna Fontana sui social.

I convocati dell’Italia per i Mondiali di Short Track 2024

Uomini: Mattia Antonioli (Fiamme Gialle), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri).

Donne: Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Arianna Fontana (Icelab).