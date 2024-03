Mondiali Atletica, Furlani pareggia il fenomeno Tentoglou: perchè è solo argento?

SportFair

Il futuro del salto in lungo è in ottime mani. Mattia Furlani continua a stupire, gara dopo gara, e nonostante i suoi 19 anni appena compiuti può già sedersi al tavolo con i migliori al mondo nella specialità. Lo dimostra la medaglia d’argento conquistata nel salto in lungo ai Mondiali di Atletica di Glasgow 2024.

Mattia Furlani argento ai Mondiali di Atletica: perchè se ha la stessa misura di Tentoglu?

Mattia Furlani ha stabilito una misura di 8.22, la stessa del fenomeno greco Mitidais Tentoglu, campione olimpico e mondiale. L’azzurro ha però ricevuto la medaglia d’argento, il campione ellenico quella d’oro. Il motivo risale nel secondo miglior salto: 8.19 la misura di Tentoglu, 8.10 quella di Furlani. Un gran peccato, ma il campioncino italiano ha messo paura al dominatore della specialità. Completa il podio il giamaicano Carey McLeod con 8.21.