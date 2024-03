Mondiali Atletica Glasgow, Fabbri di bronzo nel peso: Ali si ferma nei 60

SportFair

Subito una medaglia azzurra nella prima giornata dei Mondiali di Atletica indoor di Glasgow. Nel peso Leonardo Fabbri conquista uno splendido bronzo con 21,96 e si conferma sul podio iridato dopo l’argento iridato all’aperto di Budapest della scorsa stagione.

Oro allo statunitense primatista mondiale Ryan Crouser (22,77), secondo il neozelandese Tom Walsh (22,07), ma tra i migliori quattro ci sono due italiani con il quarto posto del campione europeo indoor Zane Weir a 21,85.

Chiruri Ali si ferma per infortunio nella finale dei 60 metri

Nella finale dei 60 metri ottavo Chiruru Ali rallentando per un fastidio fisico a metà gara prima di chiudere in un poco significativo 8.00, dopo essersi qualificato con il primato personale di 6.53 e il secondo posto in semifinale, sesto crono complessivo. Torna sul trono iridato lo statunitense Christian Coleman in 6.41 per aggiudicarsi la super sfida con Noah Lyles, argento in 6.44, mentre il bronzo è del giamaicano Ackeem Blake (6.46).