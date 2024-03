Minacce di morte a Rune: la denuncia della madre | FOTO

SportFair

Holger Rune è uscito sconfitto nella finale del torneo ATP 500 di Acapulco contro Casper Ruud. Un ko che, evidentemente, qualche folle non ha digerito, tanto da inviare una sconvolgente email con minacce di morte al 20enne danese, 7° al mondo.

A denunciare i fatti è Aneke, madre di Rune, che ha condiviso sui social uno screen con le spaventose e pazze parole di un presunto ‘tifoso’, pubblicando anche la sua email. “Se qualcuno conosce questo idiota (vedi email sopra), gli dica che è illegale minacciare di morte”, ha scritto Aneke.

L’email di minacce di morte a Rune

“Fottuto figlio di puttana. Ti sto aspettando. Ti darò la caccia e ti ficcherò un coltello nel collo. Allora ti taglierò quella stupida testa. Sarà su tutti i notiziari. Accidenti, questa sarà una lezione per il resto. Feccia di merda. Vado a prenderti. Morirai con un coltello smussato”, ha scritto presumibilmente il fan che si identifica con l’utente di posta elettronica spb.grey@gmail.com, molto probabilmente uno scommettitore.

Non è la prima volta che accade a Holger. “I messaggi spesso dicono ‘Voglio uccidere la tua famiglia’ o ‘Spero che tu abbia il cancro’“, ha rivelato Rune alla rivista danese BT. Queste minacce sono purtroppo comuni nel tennis e sono state denunciate dai tennisti in più occasioni, ma non è facile rintracciare e identificare gli autori che spesso si nascondono dietro false identità.