Mike Tyson fermato dalla sicurezza al Miami Open: cosa è successo | VIDEO

SportFair

Il Miami Open sta per volgere al termine, i tennisti stanno disputando le fasi finali del Masters 1000 in corso in Florida e lo fanno davanti a tanti vip d’eccezione. Tra questi, nei giorni scorsi, anche Mike Tyson. Il famoso pugile ha assistito all’incontro tra Azarenka e Putintseva e ha dovuto fare i conti con un imprevisto.

Mike Tyson fermato dalla sicurezza

Il pugile è stato fermato da un membro della sicurezza a seguito di una regola inviolabile per qualsiasi spettatore che assiste ad una partita di tennis. Tyson ha lasciato il suo posto in tribuna durante una delle pause e voleva rimettersi sulla sua seduta mentre la partita era in gioco.

Nonostante la sua fama, Tyson non ha potuto dribblare le regole del tennis, che impedisce agli spettatori di muoversi o alzarsi dai posti durante la partita. Solo alla successiva interruzione, Tyson si è potuto risedere al suo posto.

Un’immagine curiosa e diventata virale in poco tempo, quella di Tyson trattenuto da un membro della sicurezza, diventato l’eroe di tantissimi utenti social.

Brave Security guard making Mike Tyson wait to enter during changeover at the Azarenka/Putintseva 2024 Miami Open match. pic.twitter.com/IXsIWoElcS — asud (@asud659478) March 27, 2024