Miami Open, Sinner è un rullo compressore: Machac ‘annientato’ e pass in semifinale

Non si ferma la corsa di Jannik Sinner al Miami Open. Continua la marcia inarrestabile del tennista italiano e anche la semifinale è realtà. Nella sfida dei quarti di finale della competizione il numero 3 Atp ha affrontato la sorpresa Tomas Machac.

Il tennista italiano ha messo subito le cose in chiaro e la vittoria finale non è stata mai veramente in discussione. Subito due break nella prima fase del match (uno per parte), poi Sinner si conferma sul 3-4 e chiude 4-6.

Nel secondo set l’azzurro scappa subito, poi controlla fino al definitivo 2-6. Sinner vola in semifinale e dovrà vedersela contro il vincente tra Medvedev e Jarry.