Miami Open, Sinner show: soccorre un tifoso e batte O’Connell

Jannik Sinner fenomenale negli ottavi di finale del Miami Open. Sia in campo che fuori. Se, infatti, la vittoria su Christopher O’Connell fosse ampiamente pronosticabile, nonostante l’americano si sia difeso al meglio, a fare notizia è stato il bel gesto di Sinner che ha aiutato un tifoso colto da malore durante il secondo set.

L’episodio ha costretto all’interruzione del match per una decina di minuti. Sinner, lucido e freddo nell’intervenire, figuriamoci nel mantenere il piano partita, non si è scomposto. Dopo il 4-6 del primo set, reso un po’ complicato dal gioco vario e intraprendente dell’australiano, il tennista italiano ha mantenuto i nervi saldi al momento dell’interruzione: avanti 0-2 grazie a un break appena conquistato, Sinner è tornato in campo infilando un punto dietro l’altro fino al 2-5.

Fallito il primo match point con O’Connel che ha difeso il turno di battuta del 3-5, il tennista numero 3 al mondo si è preso game set e match con un netto 15-40 al terzo match point utile nel gioco successivo. Ai quarti di finale affronterà il ceco Machac.