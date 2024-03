Uragano Sinner! La vittoria con Medvedev e la finale: “la prima volta non avevo dormito”

SportFair

Jannik Sinner devastante! Il tennista azzurro, numero 3 al mondo, ha liquidato Medvedev in due set nella semifinale di ieri sera del Miami Open.

Il match è durato poco più di un’ora ed il russo si è ritrovato spiazzato, nervoso, impotente di fronte all’uragano Sinner. Felice e soddisfatto, l’altoatesino ha così commentato la sua partita a caldo: “mi sentivo bene sul campo, più vado avanti e più mi sento a mio agio. Sono contento per oggi, Medvedev ha fatto tanti errori e ne ho approfittato. Mi aspettavo una partita durissima, è andata bene a salvare quelle palle break. Vedremo come andrà in finale. Rispetto al 2021 sono un giocatore e una persona diversa. Non avevo dormito prima di quella finale, ora gestisco meglio le situazioni. E’ un torneo importante, se lo vinco bene, altrimenti avrò altre chances“.

Jannik Sinner in conferenza stampa

“E’ stata un’ottima partita, sia tatticamente sia mentalmente ho gestito al meglio tutte le situazioni che si sono create nel corso dei due set. Nell’insieme credo sia stata una buona prestazione, molto solida fin dai primi punti. Mentalmente sai che contro Daniil devi giocare il tuo miglior match, ora lo conosco meglio e so che con lui devi sempre farti trovare pronto. Io oggi sono stato più forte nei momenti decisivi, questo ha fatto la differenza. Lui ha provato a cambiare qualcosa, ad essere più aggressivo ma io ero pronto a tutti gli scenari. Posso essere contento e felice di essere di nuovo in finale qui”, ha aggiunto Sinner in conferenza stampa.

“La domenica è sempre una bella giornata per i tennisti, è una giornata eccitante, vuol dire che il torneo è andato bene. Essere in finale in tornei così prestigiosi rappresenta sempre una grande soddisfazione, spero di riuscire a sollevare il trofeo più grande, altrimenti sarà stata comunque una grande settimana. La prima volta in finale non ero riuscito a dormire, si trattava di una emozione nuova e non sapevo se sarebbe accaduto di nuovo. Lo scorso anno ero più rilassato, ora sono un tennista diverso, più pronto più completo e più sicuro di me stesso. Ora vivo le finali dicendomi, ‘enjoy the moment’, goditi il momento. Sto mettendo a frutto il gran lavoro fatto con il mio team, domenica giocherò l’ultimo match sul cemento prima dello swing sulla terra rossa, cercherò di chiudere nel modo migliore. Sono sorpreso di questo inizio di stagione, non me lo aspettavo ma ne sono contento… chi non lo sarebbe!”, ha proseguito l’azzurro.

“Ora ho molte più soluzioni, il servizio è stato il colpo più difficile da migliorare, ci abbiamo lavorato per un anno e mezzo. Ho cambiato qualcosa e adesso è diventato un colpo chiave del mio repertorio. Daniil mi ha reso un giocatore migliore, a volte non contano gli head-to-head ma quello che riesci a capire del tuo gioco e quello che riesci a fare per migliorarlo”, ha concluso.