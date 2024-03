Medvedev si inginocchia a Sinner: “se conferma queste doti…”

SportFair

Jannik Sinner ha letteralmente asfaltato Daniil Medvedev ieri sera nella semifinale del Miami Open, secondo Masters 1000 maschile della stagione 2024 di tennis. L’azzurro ha trionfato in poco più di un’ora, staccando il pass per la finalissima di domani, nella quale sfiderà Dimitrov.

Un ko pesante per Medvedev, che non è riuscito ad imporre il suo gioco, sbagliando molto.

Medvedev commenta il ko con Sinner al Miami Open

“I margini sono molto piccoli quando affronti un giocatore come Jannik, che è in grande forma. Avrei avuto bisogno di tirar fuori la miglior versione di me stesso per giocarmela, ma non ci sono riuscito. Sinner, invece, continua a esprimersi ad altissimo livello ormai da diversi mesi. La sua è stata una vittoria facile, questa è la verità“, ha affermato in conferenza stampa Medvedev.

Non poteva mancare un commento su Sinner: “lui sbaglia molto meno rispetto a prima e questo aspetto fa una grande differenza perché anche nelle stagioni passate era capace di mettere a segno dei vincenti pregevoli, ma ora ha molta più consistenza. Serve poi molto bene: oggi, nei pochi momenti in cui è stato difficoltà, ha trovato degli ace o delle traiettorie vicine e sulle righe e lo stesso dicasi per le seconde in battuta. È dura giocare contro qualcuno che fa questo. Vedremo se riuscirà a confermare queste doti, perché se dovesse farlo sarà un rivale molto duro per tutti e non solo per me“.

“Le condizioni erano un po’ diverse da quelle a cui ero abituato, ma non ho perso per questo. Il mio piano era quello di giocare in modo aggressivo come in Australia, ma è sempre un rischio perché è un gioco diverso da quello a cui io sono abituato. Tuttavia, credo che contro Jannik non sia sufficiente per provare a batterlo. Di conseguenza, sono un po’ costretto a snaturarmi. Nei primi due set della Finale di Melbourne quel cambiamento ha funzionato, qui no perché nell’esecuzione non sono stato all’altezza. Quando affronterò nuovamente Sinner vedrò cosa fare per migliorare”, ha concluso.