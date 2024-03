Miami Open, Jasmine Paolini chiude i conti contro Volynets

SportFair

Si torna in campo al Miami Open di tennis dopo la lunga pausa per pioggia. Subito protagonista Jasmine Paolini: la tennista italiana si è imposta contro Katie Volynets in due set. La statunitense non è quasi mai entrata in partita dopo il ritorno in campo e in totale la sfida si è conclusa in poco più di due ore.

L’azzurra chiude uno scoppiettante tie-break nel primo set con il punteggio di 10-8. Nel secondo set l’italiana si conferma superiore, torna in campo con la giusta grinta e chiude 7-5. Nel prossimo turno dovrà vedersela contro Emma Navarro.