Dopo Jannik Sinner, anche Matteo Arnaldi è stato protagonista di una grandissima prestazione al Miami Open. L’azzurro si è imposto contro un avversario pericoloso come Alexander Bublik. La sfida non è stata mai in discussione e si è conclusa in un’ora e 19 minuti.

Il tennista italiano ha ribaltato ogni pronostico e la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2 con un netto 4-6, 1-6. Nel prossimo turno Arnaldi dovrà vedersela contro Shapovalov.