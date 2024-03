SportFair

Melissa Satta è stata ospite di Silvia Toffanin per il programma ‘Verissimo’ e ha parlato principalmente della relazione con il tennista Matteo Berrettini e degli attacchi mediatici. “Queste pressioni non ti fanno vivere la storia con leggerezza, è stato pesante. Siamo stati un anno insieme, è stato bello. Siamo in buoni rapporti”, sono le prime parole della showgirl.

“Non abbiamo trovato l’incastro giusto al momento giusto. C’è stato un accanimento incredibile. Ho le spalle larghe però dopo un po’ anche basta. Non mi piace fare la vittima. Avere una relazione non vuol dire avere insuccessi in altre cose”.

La risposta ai media internazionali

“Già quando stavo con Boateng, se qualcosa non andava bene nella sua vita sportiva, accusavano me. Dopo la rottura mi hanno dato della sex addicted (dipendente dal sesso). Questa è una cosa personale, come fanno a saperlo? Non penso di essere una persona volgare”, conclude Melissa Satta.