La WNBA parla ancora italiano: Lorela Cubaj alle Atlanta Dream

Per il terzo anno consecutivo Lorela Cubaj vivrà il sogno della WNBA. Il centro dell’Umana Reyer Venezia parteciperà al training camp con le Atlanta Dream. Grazie al contratto sottoscritto, la giocatrice italiana potrà prenderà parte alla preparazione pre-stagionale con la franchigia americana e giocarsi le sue chance per calcare nuovamente il parquet WNBA.

Cubaj era stata selezionata al Draft 2022 dalle Seattle Storm e girata successivamente alle New York Liberty con le quali ha giocato 11 partite nell’anno da rookie. Nella passata stagione ha giocato 3 gare nelle Atlanta Dream prima di raggiungere la Nazionale Azzurra impegnata a EuroBasket Women 2023. Dopo gli Europei, Lorela Cubaj è rimasta in Italia continuando il campionato con Venezia, squadra con la quale ha rinnovato per 3 anni lo scorso 15 gennaio.