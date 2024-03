L’Italbasket Sindrome di down campione del mondo per la 4ª volta

SportFair

L’italbasket con sindrome di Down si laurea campione del mondo per la quarta volta. Tutta l’Italia è in festa per questo splendido traguardo. La partita non è stata affatto facile, ma gli azzurri sono riusciti nell’impresa di vincere il titolo ai Trisome Games, la competizione mondiale per atleti con sindrome di Down.

Nonostante il folto pubblico turco a gremire le tribune e qualche svista arbitrale di troppo, i ragazzi di Bufacchi sono stati bravi a imporsi sui padroni di casa. Un successo, questo ottenuto ad Antalya, su cui si è lavorato molto in questo periodo, una vittoria cercata e voluta dai ragazzi e dallo staff tecnico nazionale. Questo successo di aggiunge alle 3 manifestazioni mondiali in bacheca e alle 3 europee, a cui si aggiunge la soddisfazione di veder premiato anche Davide Paulis come miglior giocatore del torneo.

La squadra azzurra è composta da Alex Cesca (cap), Davide Paulis, Andrea Durante, Stefano Barollo, Alessandro Greco, Flavio Fiorini, Francesco Leocata e Andrea Rebichini. Referente Tecnico Nazionale e c.t: Giuliano Bufacchi; Assistenti tecnici: Francesca D’Erasmo e Mauro Dessì.

“Da anni con la Turchia le partite sono di altissimo livello perché il loro allenatore, che è anche un amico, lavora bene, come noi…quindi la soddisfazione è maggiore. La prossima volta vinceranno loro? Possibile. E’ il bello dello sport“, ha dichiarato il ct Giuliano Bufacchi.

Entusiasta il capo delegazione Gaspare Majelli: “i nostri ragazzi, anche sotto il tifo rovente dei padroni di casa, hanno mantenuto da veri campioni la giusta concentrazione che gli ha consentito di difendere il titolo mondiale“.

La gioia di Alessandra Locatelli

“L’Italbasket con Sindrome di Down si aggiudica il titolo di campione del mondo ai Trisome Games di Antalya! Grazie ragazzi per la finale mozzafiato contro la nazionale turca! Determinazione, passione e forza, questi sono solo alcuni dei vostri talenti!! Bravissimi ragazzi sono davvero molto molto molto orgogliosa di voi!“, ha scritto sui social il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli.

La soddisfazione di Luca Pancalli

“Campioni del Mondo! Ancora una volta la Nazionale Italiana di basket Fisdir si conferma ai vertici del mondo con l’oro ai Trisome Games di Antalya. Un grande successo che è frutto del grande lavoro svolto dalla Federazione e dai tecnici e del talento di questi straordinari campioni. Complimenti avete portato ancora una volta in alto il nome dell’Italia“, ha gioito sui social Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico.