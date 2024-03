Lisa Vittozzi, regina delle nevi: l’azzurra vince la Coppa del Mondo individuale di Biathlon

SportFair

Lisa Vittozzi ha conquistato la Coppa del Mondo di Biathlon nel format individuale. Per l’atleta azzurra è il terzo successo in carriera, il secondo consecutivo. Vittozzi ha 10 punti di vantaggio dalla prima delle inseguitrici, la norvegese Ingrid andrevold. Oggi a Holmenkollen nella periferia di Oslo in Norvegia per la sappadina non è stata una gara facile.

Vittozzi ha commesso due errori nei poligoni centrali che l’hanno costretta ad inseguire le avversarie. Al termine della gara la portacolori del Centro Sportivo Carabinieri ha concluso quarta con 512 di ritardo rispetto alla vincitrice Tandrevold che a sua volta ha preceduto la svedese Elvira Oeberg (2 errori e 288 di ritardo).

Lisa Vittozzi: per il futuro una nuova specialità?

“E’ sempre una soddisfazione vincere una Coppa del mondo di specialità, ho centrato un altro grande obiettivo per questa stagione e sono contenta di questo trofeo, il terzo nell’individuale sui quattro che ho conquistato – ha dichiarato Vittozzi dopo la vittoria-. L’anno prossimo mi concentrerò per vincerne un altro in un’altra specialità. In questa gara ho commesso un errore di troppo, forse non sono stata completamente concentrata al poligono, ma ho limitato bene i danni sugli sci“.