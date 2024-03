L’inclusione va in buca: ad aprile l’Open d’Italia Disabili

SportFair

L’inclusione scende in campo con l’Open d’Italia Disabili supported by Regione Marche, torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association (EDGA) – giunto alla 24esima edizione – aperto a tutte le tipologie di disabilità e alle sei categorie di golf handicap in programma dal 12 al 13 aprile 2024 al Conero Golf Club di Sirolo (AN).

L’evento, con Regione Marche presenting sponsor, sarà anticipato dalla conferenza stampa di apertura, in programma mercoledì 10 aprile alle ore 12:00 presso la sede della Regione Marche ad Ancona, con la partecipazione in video collegamento del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli e alla presenza del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e del Presidente FIG, Franco Chimenti.

Il torneo, che resterà nelle Marche anche per le edizioni 2025 e 2026, si giocherà per la prima volta al Conero Golf Club, Circolo di Sirolo (AN) inaugurato nel 1992, il cui percorso di gioco di quasi settanta ettari è circondato dalla bellezza della campagna marchigiana all’interno del Parco del Conero.

La competizione, valida per il ranking mondiale per golfisti con disabilità, si svilupperà su due giri da 18 buche e vedrà la partecipazione di numerosi atleti paralimpici di caratura internazionale. Nutrita la rappresentanza azzurra con giocatrici e giocatori della Squadra Nazionale Paralimpica FIG a partire dal Commissario Tecnico Tommaso Perrino, campione italiano in carica e vincitore del Campionato Europeo Individuale EGA (European Golf Association) per golfisti con disabilità.