Lewis Hamilton, futuro da… cecchino: la prova è sorprendente | VIDEO

Lewis Hamilton ha mille doti e talento, non solo a guidare una macchina. Il sette volte campione del mondo, che ama la moda, la musica e ha la passione per molti sport, ha sorpreso ancora una volta tutti i suoi fan e non solo.

Il britannico della Mercedes, che dal 2025 sarà un pilota Ferrari, ha mostrato le sue doti anche con una… pistola. Lewis Hamilton è stato al poligono di Taran Tactical in California e ha sorpreso anche il proprietario della struttura, uno dei tiratori migliori al mondo.

“Per lui era la prima volta, non aveva mai sparato prima. Gli ho prima scritto e poi l’ho chiamato chiedendogli se stesse mentendo. Se l’avessi potuto allenare, sarebbe potuto diventare il migliore. Anche meglio di me“, ha affermato Taran Butler.