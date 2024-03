La Nuova Lancia Ypsilon Cassina 100% elettrica disponibile in versione ibrida

SportFair

“Il Rinascimento di Lancia è ripartito dall’Italia con la Nuova Ypsilon, il modello che segna l’ingresso del marchio nell’era della mobilità elettrica e che nasce sia in versione elettrica che ibrida. A poche settimane dal lancio della versione elettrica e grazie al suo successo, oggi si apre l’ordinabilità della versione MHEV con NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA da 100 cavalli per completare l’offerta top di gamma del modello.” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

La prima vettura della nuova era del marchio è stata presentata lo scorso 14 febbraio a Milano in versione 100% elettrica, con l’esclusiva NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA, disponibile in Italia in 1906 unità, certificate e numerate, in omaggio all’anno di nascita del marchio.

Oggi NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA è disponibile anche in versione ibrida: ideale per tutti coloro che ricercano versatilità e rispetto per l’ambiente, la vettura è alimentata da un motore ibrido di ultima generazione, con cilindrata di 1.2, 48V a 3 cilindri e 100 CV (74 Kw), che abbina il massimo dell’efficienza alla massima affidabilità. Il motore garantisce una velocità massima di 190 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9.3”, ma la possibilità di passare all’alimentazione elettrica permette di ridurre i consumi della vettura e migliorare l’esperienza di guida, anche grazie ai sistemi di manovra a basso consumo che rendono i movimenti fluidi e dinamici al contempo, anche nei percorsi in città. La versione ibrida è dotata unicamente di cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e, grazie al supporto delle funzionalità elettroniche quali e-Start, w-Parking, e-Queueing ed e-Creeping, permette di plasmare lo stile di guida migliore sulla base delle personali esigenze e preferenze del conducente.

Lancia e Cassina, eccellenza italiana nel mondo del design di alta gamma, sono accomunate da valori e attributi condivisi, che si riflettono nella cura dei dettagli stilistici, dalla scelta dei materiali a quella dei colori.

NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA è una vettura compatta e filante, che seduce al primo sguardo fin dagli esterni, contraddistinti dal colore blu Lancia, creato ad-hoc per questa versione. Il design è ispirato al glorioso passato del marchio, ora reinterpretato in chiave moderna, con le linee armoniose che vengono impreziosite dalle geometrie pure: il frontale richiama la storica calandra Lancia, il calice, con tre raggi LED che rendono l’auto riconoscibile sia di giorno che di notte. Nel posteriore, i fanali a LED rotondi sono invece un chiaro omaggio alla Lancia Stratos, leggenda del Rally, e contengono la lettera Y disposta orizzontalmente, un nuovo elemento di design. I due fanali incorniciano inoltre la nuova scritta Lancia, contraddistinta dal font originale. Infine, i cerchi in lega diamantati da 17” spiccano per la preziosità del materiale e per il disegno creato ad-hoc, con la geometria delle razze ispirata alla lettera Y in una composizione radiale d’impatto.

A bordo, NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA rappresenta la massima espressione del design, del comfort e del benessere, permettendo di sentirsi a casa ovunque ci si trovi. Ogni dettaglio è stato curato dai due marchi per creare un ambiente accogliente, dal velluto blu dei sedili riscaldabili e massaggianti con trama a cannelloni all’esclusivo tavolino multifunzionale che porta la firma di Cassina, dallo spazio dedicato al posto di guida fino ai raffinati materiali sostenibili realizzati rivisitando alcuni elementi della tradizione, come il velluto riciclato dello storico “panno Lancia”. Il modello, omologato per cinque persone, è equipaggiato con il sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), applicato per la prima volta da Stellantis su una vettura di produzione, e dotato di guida autonoma di Livello 2. Le due telecamere a 180°, anteriore e posteriore, consentono una visione senza limiti grazie al monitoraggio degli angoli ciechi, mentre i display da 10.25” indicano lo spazio di manovra attorno all’auto. NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA è connessa per qualsiasi esigenza ed è dotata di Automonous Emergency Braking (AEB) e Adaptive Cruise Control (ACC).

L’esclusiva versione NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA MHEV sarà disponibile a partire da 28.000 e con un’offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia che prevede un anticipo di 6.538€ ed una rata mensile di 200€ al mese per 35 mesi che include 3 anni/30.000km di garanzia. TAN 4.99%, TAEG 7.01%. Finanziamento valido per tre anni, alla scadenza dei quali il cliente ha la possibilità di riscattare con il pagamento di una maxi-rata dell’importo di 18.512,8€ o alternativamente restituire o sostituire il veicolo alla scadenza contrattualmente prevista. Offerta valida fino al 31 marzo.

Lancia ha voluto effettivamente ripartire dall’Italia e, nei giorni successivi alla presentazione ufficiale della prima vettura della nuova era del marchio presso il Cassina Store Milano, è partito il tour NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA – 1 di 1906, che vede la vettura presentata presso i primi 100 concessionari italiani pronti con la nuova Corporate Identity. Un viaggio lungo più di un mese, partito proprio dalla città di Milano, durante il quale la Nuova Lancia Ypsilon percorrerà 12.000 chilometri, coinvolgendo 60 città in 20 regioni. Oggi sono più di 60 i concessionari coinvolti, per un totale di quasi 4.000 lead raccolti e 150 ospiti invitati, mediamente, per ogni singola tappa toccata. Il tour terminerà alla fine del mese di marzo.

Per quanto concerne il processo di internazionalizzazione del marchio, dopo l’Italia, Nuova Lancia Ypsilon segnerà il ritorno del marchio anche a livello europeo. Lancia entrerà infatti in Europa con una rete di oltre 70 nuovi concessionari in altrettante grandi città, nelle quali risiedono i futuri clienti del marchio. I primi due Paesi ad accogliere il ritorno del brand, a partire dalla prima metà del 2024, saranno il Belgio con 10 concessionari e 13 punti di assistenza per il post-vendita e l’Olanda, con 6 concessionari e altrettanti punti di assistenza per il post-vendita, seguiti da Francia e Spagna. Il piano di lancio della vettura all’estero sarà coerente con quanto effettuato in Italia, iniziando con una presentazione alla stampa, per proseguire con il tour della vettura presso i concessionari del Paese e terminando con i test drive della stampa nazionale.

Il piano strategico a 10 anni del marchio procede quindi a passo spedito, con una strategia solida e ambiziosa, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis. La strategia di elettrificazione del marchio Lancia prevede infatti l’introduzione di tre nuovi modelli, uno ogni due anni: dal 2026 Lancia offrirà soltanto modelli 100% elettrici e dal 2028 venderà unicamente vetture 100% elettriche.

Per ogni vettura futura di Lancia sarà disponibile una versione HF che verrà introdotta l’anno successivo rispetto al lancio della versione standard. Le versioni HF sono vetture ad alte prestazioni, coerenti con l’anima più brutale e radicale del marchio che ha fatto appassionare tante persone in tutto il mondo.

Ogni versione HF presenterà il nuovo logo HF, recentemente svelato, che rappresenta una rivisitazione dell’originale introdotto per la prima volta nel 1960.

Il Centro Stile Lancia ha reinterpretato il logo originale rendendolo contemporaneo. In particolare, sono stati riutilizzati i colori storici del logo HF, il bianco, il rosso e il nero), senza aggiungere elementi grafici, ma semplificandolo e rendendolo più puro. I colori sono quelli del logo ufficiale della Fulvia Coupé del ’66, ma l’inclinazione delle lettere è quella del logo della Lancia Delta degli anni 90 per esprimere velocità e radicalità. Dunque, il nuovo logo HF è Progressive Classic, in quanto rilegge tutti gli elementi distintivi del marchio storico, composto dall’elefantino e dalla scritta, ma li reinterpreta per renderli moderni e proiettarli nel futuro. Gli elementi costitutivi del marchio sono i simboli dell’Heritage Lancia che vengono semplificati, sia in termini di linee che di forme, creando un nuovo equilibrio, capace di esprimere innovazione, premiumness e italianità con un tocco di eclettismo.

La prima versione HF ad essere introdotta sarà la Nuova Lancia Ypsilon HF a metà del 2025.