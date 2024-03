Knockout Chaos, Joshua batte Ngannou per ko: destro clamoroso e blackout | VIDEO

SportFair

L’Arabia Saudita ospita l’ennesimo grande evento sportivo internazionale in quella che ormai è diventata una vera e propria ‘abitudine’ per il Paese mediorientale. All’interno del Riyadh Season, il festival di intrattenimento del Regno dell’Arabia Saudita, lo sport ha rivestito un ruolo di primo piano con l’evento “Knockout Chaos“, serata di grande boxe internazionale che ha ospitato il main event fra Anthony Joshua e Francis Ngannou, attesissima sfida su 3 round fra due dei nomi di spicco della boxe mondiale.

Knockout Chaos: il main event

Anthony Joshua non ha bisogno di presentazioni: l’ex campione del mondo unificato dei pesi massimi, proprio in quel di Riyadh, lo scorso anno, ha superato Otto Wallin in 5 round nel “Day of Reckoning”. Il suo avversario, Francis Ngannou, ha una grande carriera nelle MMA e ha deciso di rimettersi in gioco nella boxe. Nella “Battle of the Baddest” contro il campione del mondo WBC Tyson Fury ha mostrato tutte le sue qualità, nonostante la sconfitta.

Knockout Chaos: Joshua batte Ngannou

L’incontro dura appena due round. Netta la differenza di valori visti sul quadrato: Joshua nettamente più a suo agio, fresco, con gli occhi della tigre, Gannou apparso un po’ più remissivo. AJ lavora alla grande con il jab, apre la guardia dell’avversario, poi piazza il primo destro al mento che fa crollare Ngannou. L’ex MMA si rialza e chiude il round.

Nella seconda ripresa altro destro che buca la guardia di Ngannou e prende in pieno il mento, altro knockdown. Ngannou si rialza, ma non ha neanche il tempo di alzare la guardia che Joshua lo sorprende con un altro destro che gli spegne, letteralmente la luce. Ngannou crolla al tappeto, l’arbitro ferma l’incontro per ko.