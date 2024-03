Invictus protagonista negli USA con la nuova TT420S

SportFair

Dopo l’anteprima mondiale al boot Dusseldorf e il suo esordio americano in occasione del Miami Boat Show 2024, la nuova Invictus TT420S sarà protagonista anche del prossimo Palm Beach International Boat Show (21-24 marzo). Si tratta della versione fuoribordo di uno dei modelli di maggiore successo del brand italiano e l’interesse riscosso immediatamente a Miami conferma l’apprezzamento che Invictus Yacht continua a ottenere negli Stati Uniti. A soli due anni dal debutto sul mercato americano, infatti, sono già state vendute alcune decine di unità.

Del percorso di crescita Invictus negli USA fa parte anche la scelta di lavorare con Iconic Yacht Group, da pochi mesi dealer ufficiale sul territorio americano: una società profondamente radicata nell’universo dello yachting statunitense e che rappresenterà dunque Invictus al PBIBS 2024 (Stand IW 923-IW 926).

“Ci affacciamo al Palm Beach International Boat Show”, spiega Christian Grande, “con questa TT420S equipaggiata con tre propulsori fuoribordo Yamaha da 450 HP. Una barca che fa della sportività uno dei suoi tratti caratteristici e proprio per questo risulta particolarmente adatta al mercato americano, che predilige la motorizzazione fuoribordo”.

La sala macchine che nella versione TT420 era occupata dai propulsori entrofuoribordo, nella TT420S è stata riconvertita in una ampia e pratica zona di stivaggio per i toys. Rimane invariata invece una caratteristica rara da trovare su questa categoria di barche, come il vero e proprio garage capace di ospitare un tender di 2,10 metri.

Le linee tese ed essenziali di questo 42 piedi disegnato da Christian Grande sono quelle distintive delle carene Invictus, che uniscono stile e attenzione alle prestazioni. A caratterizzare il profilo della Invictus TT420S, che riprende gli stilemi della sua sorella maggiore TT460 (vincitrice nel 2020 del Design Innovation Award), è il tratto elegante del parabrezza, che trova continuità nell’hardtop in carbonio e che dà ulteriore slancio alla massa possente di questo modello. Il parabrezza integrale in cristallo con tergicristalli, in particolare, rappresenta una soluzione inusuale su una barca di queste dimensioni e protegge durante la navigazione, assicurando al tempo stesso una corretta circolazione d’aria quando in rada, tramite un sistema di apertura frontale.

“L’Invictus TT420S appartiene alla categoria dei luxury tender”, continua Christian Grande, “barche spesso utilizzate come chase boats, ma che allo stesso tempo sono il perfetto esempio del concetto di lusso per la cura maniacale dei dettagli, tratto distintivo del brand Invictus”.

La coperta, caratterizzata sull’intera lunghezza da un comodo camminamento perimetrale protetto da alte murate, accoglie a prua un ampio prendisole convertibile in chaise longue: in questo modo è stato creato un angolo romantico e suggestivo per apprezzare la navigazione in totale comodità oppure sorseggiare un tranquillo aperitivo; a centro barca, grazie ai tavolini abbattibili, la spaziosa dinette può convertirsi in un grande spazio per il relax riparato dall’hard top. Alla stessa altezza, le murate possono essere dotate opzionalmente di due terrazze laterali abbattibili, aumentando così lo spazio vivibile a bordo, ma soprattutto offrendo una percezione di apertura verso l’esterno che si apprezza al massimo durante il pranzo e il relax: una soluzione che abbatte l’ideale barriera verso l’ambiente circostante.

Internamente, Christian Grande ha optato per una soluzione open space, che entrando mette in evidenza la spaziosa zona living, con divani a U che, ruotando, si trasformano sorprendentemente in un comodo letto matrimoniale; a poppa troviamo invece una cabina con letti separati. Le generose murate hanno permesso di ottenere interessanti altezze interne che hanno consentito di ricavare un ampio bagno con doccia separata.