Internazionali d’Italia, boom di vendite: esauriti i biglietti per la finale

Il tennis in Italia sta avendo un enorme successo. Grazie ai risultati pazzeschi di Jannik Sinner, della vittoria dello scorso anno in Coppa Davis, la passione per il tennis continua a crescere sempre più tra gli italiani e i risultati si vedono.

Dopo l’edizione da record del 2023, la prima dopo l’upgrade con i tabelloni a 96 giocatori in singolare maschile e femminile, agli Internazionali BNL d’Italia 2024 si prepara una festa di Tennis ancora più grande.Già esauriti i biglietti per la finale, in programma il 19 maggio.

Disponibili – fanno sapere gli organizzatori – ancora solo circa 200 abbonamenti per il Centrale che può contenere 10.300 spettatori.

Una conferma dell’affetto dei tifosi per il torneo e delle aspettative crescenti generate dai successi di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, di giovani come Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi capace di battere Novak Djokovic al Masters 1000 di Indian Wells. Senza dimenticare Matteo Berrettini che sta rientrando dall’infortunio e ha annunciato a inizio anno di considerare la partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia come uno degli obiettivi principali della sua stagione

.In questa passione travolgente dei tifosi per il Tennis c’è anche il successo delle nostre ragazze come Jasmine Paolini, entrata in Top 15 grazie al suo primo titolo conquistato in un WTA 1000 a Dubai.La festa del Tennis al Foro Italico è in programma dal 6 al 19 maggio. Il cuore del Tennis tornerà a battere nel cuore di Roma.