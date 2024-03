Tragedia al Rally d’Ungheria: 4 morti a causa di un incidente | VIDEO

SportFair

Tragedia nel motorsport. Quattro persone sono morte durante il Rally d’Ungheria nel fine settimana, e 9 sono rimaste ferite. Un incidente spaventoso è avvenuto durante la gara ungherese: un’auto ha perso il controllo, è uscita di pista e ha colpito una zona piena di spettatori. Secondo la polizia ungherese non sono ancora state chiarite le ragioni per cui il conducente ha perso il controllo dell’auto in mezzo al rettilineo.

L’incidente mortale è avvenuto durante una gara di rally, nell’undicesima edizione dell’Esztergom Nyerges Rally, competizione tra le città di Labatlán e Bajot, nel nord-ovest dell’Ungheria. L’auto ha perso aderenza su una strada asfaltata e non è riuscita a mantenere il controllo ed è scivolata direttamente nell’area riservata al pubblico. Nelle immagini rilasciate dalle persone che hanno assistito alla gara si può vedere la violenza dell’impatto che ha tolto la vita a 4 persone.

La gara è stata sospesa a causa della tragedia. Non appena è stato segnalato l’incidente, quattro elicotteri sanitari si sono recati nella zona per evacuare d’emergenza i feriti.

Secondo le prime informazioni, oltre alle quattro persone decedute, ci sarebbero 8 feriti. Due di loro sono in gravi condizioni mentre gli altri sei sono fuori pericolo con lievi contusioni.