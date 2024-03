Impresa di Dimitrov a Miami: Alcaraz eliminato ai quarti

SportFair

Impresa di Grigor Dimitrov ai quarti di finale del Miami Open! Il tennista bulgaro, numero 12 del ranking ATP, ha eliminato a sorpresa lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Dimitrov ha battuto il numero 2 al mondo in poco più di un’ora e mezza col punteggio di 6-2, 6-4, staccando il pass per la semifinale, dove farà i conti con Zverev.

Per Dimitrov si tratta della seconda vittoria consecutiva su Alcaraz, a seguire quella nel Masters 1000 di Shanghai lo scorso anno, dopo che lo spagnolo aveva vinto i tre precedenti confronti. Dimitrov ha assunto subito il comando nel primo set, riuscendo a salvare alcune palle break e strappando due volte il servizio ad Alcaraz. Nel secondo set il copione si ripete, con il bulgaro che opera ancora il break e si porta sul 4-1. Qui Alcaraz salva una palla dell’1-5, accorcia le distanze e poi rientra in partita strappando il servizio a Dimitrov e portandosi sul 4-4, sostenuto anche dal tifo del pubblico.

Dimitrov però non si scoraggia e dopo essere salito 5-4 vinceva il game di risposta sfruttando il primo di due match ball. Per Dimitrov si tratta della prima vittoria contro un top five dal 2019; è anche la prima volta che entra in semifinale al Miami Open.